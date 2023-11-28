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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kurye, müşterinin iş yerine saldırdı

        Gaziantep'te kurye, müşterinin iş yerine saldırdı

        Gaziantep'te, bir kargo şirketinin çalışanı telefonda tartıştığı ve ikinci defa kargo bırakmak için geldiği iş yerinin camlarını kırıp, içerisine zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 13:02 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:02
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        Kurye, müşterinin iş yerine saldırdı
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        Gaziantep'in Karacaahmet Mahallesi'nde bulunan Matbaacılar Sitesi'nde geçen cumartesi günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, karton bardak üretimi yapan Halit Haliloğlu'nun iş yerine ikinci defa kargo bırakmak için gelen kurye, Haliloğlu'nu bulamayınca iş yeri personeliyle tartıştı.

        İsmi öğrenilemeyen kurye daha sonra işletme sahibiyle telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından kargo şirketinin çalışanı beraberindeki arkadaşlarıyla birlikte camlarını kırdığı iş yerinin içerisinde bulunan ürünlere de zarar verdi.

        "TELEFONDA TEHDİT EDİP, İŞ YERİMİZE SALDIRDI"

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        Halit Haliloğlu, kargo çalışanının iş yerinde kimseyi bulamadığı için kendilerine telefonda bağırıp tehdit ettikten sonra saldırdığını söyledi. Haliloğlu, şunları söyledi:

        "Anlaşmalı olduğumuz kargo şirketi iş yerimize ait kargoları biz yokken getiriyor. Biz olmadığımız için de teslim etmiyor. Biz de kargoyu yeniden isteyince telefonda aramızda tartışma çıktı. Tartışma sonrası bu kargo personeli arkadaşlarıyla gelerek iş yerimize saldırdı. Camları kırdılar, ürünlerimize de zarar verdiler. Kargo çalışanlarının saldırı gerekçesi de iki defa gelip iş yerimizde kimseyi bulamamaları olmuş" diye konuştu.

        "NE ZAYIK Kİ SERBEST BIRAKILDI"

        Kuryeden şikâyetçi olduklarını ancak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını söyleyen Haliloğlu, "Gerekli şikâyette bulunduk. Şahıs yakalandı, mahkemeye çıkarıldı ve ne yazık ki serbest bırakıldı. Adalet istiyoruz" dedi.

        KARGO ŞİRKETİ DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

        Kargo firması yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu çalışanın görevini sonlandırdıklarını ve firma olarak kendilerinin de suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

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