Kuryeye 'siparişi geç getirdin' dayağı

Antalya'nın Finike ilçesinde kurye Tolga Miraç Susar, 1 Kasım Cuma günü siparişleri götürmek için Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi'ndeki adrese gitti.

"MOTORUMUN BURADA OLMAMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER"

Tolga Miraç Susar, "Müşteriye sipariş götürüyordum. Bahçelerine girdiğim sırada bana motorumun burada olmaması gerektiğini söyleyerek, tepki gösterdiler. Onlara paketi bırakıp çıkacağımı, tartışmak istemediğimi ve meseleyi uzatmamaları gerektiğini söyledim. Siparişi geç getirdiğimi de söylediler. Yanımda arkadaşım da vardı" dedi.

Susar, "'Sen benim işletmemde bize nasıl uzatma dersin' diye beni darbetmeye başladılar. Kaskımı, belimi, göğsümü ve kolumu yumrukladılar. Elimdeki pos cihazını kırdılar. Bıçakla üzerime yürüdüler. Arkadaşıma motoru çıkarması gerektiğini söyledim. Bana bu esnada küfürler yağdırdı. Olayın ardından şikayetçi oldum, darp raporu aldım" diye konuştu.