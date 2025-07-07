Yağışın az ve iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte plansız su kullanımı ve buharlaşmadaki artışın gölün su kaybına neden olduğunu söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan da şunları söyledi:

"Van Gölü havzasındaki sulak alanların zengin olması, habitatı biyoçeşitliliği ve ekosistem zenginliği doğmakta. Bu sene ani ısınmalar, iklim değişikliği buharlaşmanın çok olması sulak alanları ve derelerin erken kurumasına sebep oldu. Gölün büyük olması nedeniyle kenarları kururken, diğer taraftan da yeni bir habitat oluşmakta. Yaban hayat yönünden kuraklık olarak herhangi bir zenginlik, herhangi bir yok olma yok. Kuruma böyle devam ederse önümüzdeki yıllarda tehlikelere sebep olabilir. Bunun için sularımız kontrollü bir şekilde kullanmamız lazım. Şuan itibarı ile Erçek Gölü'nde her hangi bir yaban hayatı tehlikeye atacak bir sorun yok. Bakıldığı zaman kıyı kesiminde daha önce görülmemiş çatlaklar meydana geldi."