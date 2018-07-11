İHA'nın haberine göre, Kuşadası Körfezi’nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik helikopteri tarafından, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi.

Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’ndan görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından söz konusu lastik bot durdurularak, içerisindeki 29 Suriye, 13 Filistin, 8 Irak, 6 Afganistan, 3 Hindistan, 1 Mısır, 1 Eritre uyruklu olmak üzere 28’i çocuk, 11’i de kadın toplam 61 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan İran uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. 2 ayrı operasyonda ele geçirilen toplam 63 kaçak göçmen sağlık kontrolünden geçirilip, işlemlerinin tamamlanmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.