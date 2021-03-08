Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Kuşadası'nda 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı

Kuşadası ilçesinde belediye ekipleri ile çevreciler, yok olma riski taşıdığı için koruma altında olan endemik bitki türü 'tülüşah' için seferber oldu

Kuşadası'nda 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı
İHA

Kuşadası Belediyesi, halk arasında 'Aydın Gaşağı'olarak da bilinen endemik bitki türü tülüşahı korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

İHA'nın haberine göre bu kapsamda Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile EKODSOD tarafından, Davutlar Mahallesi'ndeki bir inşaat alanının yakınında bulunan tülüşahlar için kurtarma çalışması yürütüldü.

Çalışmada 17 kök tülüşah, ekiplerce dikkatli bir şekilde topraktan söküldükten sonra Yaylaköy Mahallesi'ndeki deneme parseline taşınıp güvene alındı.

Çarpık yapılaşmanın tülüşahın yaşam alanını daralttığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kuşadası'nda bazı durumlarda bu bitkinin bilinçli olarak tahrip edildiğini görüyoruz. Böylesine önemli bir endemik türünün yok edilmesi bizleri çok üzüyor. Bu nedenle tülüşahın tamamen koruma altına alınması için çalışmalarımız devam ediyor. Kuşadası Belediyesi tarafından Yaylaköy'de oluşturulan deneme parselinde, bitkinin tohumdan yeniden üretilmesi için yapılan çalışmalarda büyük başarı kaydedildi" diye konuştu.

Kuşadası Belediyesi'nce EKODOSD iş birliğinde Yaylaköy Mahallesi'nde oluşturulan 'Tülüşah Deneme Parseli´ndeki bilimsel çalışmalar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Biyoloji Bölümü tarafından yapılıyor.

CEZASI 73 BİN 747 TL

Etrafı çitle çevrili olan alandaki bakım ve peyzaj çalışmaları ise Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.

Kuşadası'nda yetişen 10 endemik bitki türü içerisinde tülüşahın tehlike kategorisi, merkezi İsviçre'nin Gland kentinde bulunan Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (IUCN) tarafından 'CR' (çok tehlikede) olarak belirlenmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı da tülüşahı, Türkiye yaban hayatında nesli yok olma tehlikesi altında olan türlerin korunması kapsamında Tür Koruma Eylem Planı'na dahil etmişti.

Tülüşahın koparılmasının veya koruma amacı dışında sökülerek başka bir yere taşınmasının cezası ise geçen yıl 73 bin 747 TL olarak belirlenmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tek tekerlekli motosiklet görenleri şaşırtıyor
YAŞAMAtık malzemelerden yaptı, görenleri şaşırttı
Günlük burç yorumları! 8 Mart 2021 Pazartesi
YAŞAMGünlük burç yorumları!
Türkiye'nin gururları: İlke imza atan Türk kadınları
YAŞAMİlklere imza atan Türk kadınları
CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor
YAŞAMCERN'deki çalışmalarıyla örnek oluyor
Son dakika: Türkiye kadın bilim insanı oranında Avrupa'yı geçti - Haberler
YAŞAMTürkiye kadın bilim insanı oranında Avrupa'yı geçti
Anadolu kadınlarının başarı hikâyesi: Puduhepa ve Kız Kardeşleri
YAŞAMHitit kraliçesi Puduhepa kız çocuklarına ilham oluyor
Meghan Markle ve Prens Harry'nin Oprah röportajı ekrana geldi
YAŞAMTüm sırlar açığa çıktı... "Kate beni ağlattı"
Süper Loto sonuçları 7 Mart 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı
YAŞAM7 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları
7 Mart Şans Topu sonuçları! MPİ Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM7 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları
Süper Loto sonuçları son dakika açıklandı! 7 Mart 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula! TIKLA ÖĞREN
YAŞAM7 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları