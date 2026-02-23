Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuşadası'nda uçurumda cansız beden bulundu | Son dakika haberleri

        Kuşadası'nda uçurumda cansız beden bulundu

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uçurumda bir erkeğe ait olduğu belirlenen cansız beden bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 00:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uçurumda cansız beden bulundu

        Kuşadası'nda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Davutlar Mahallesi Nallıca mevkisinde uçurumda hareketsiz yatan birinin olduğu yönünde ihbarda bulunuldu. Bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; ekiplerin güçlükle ulaştığı bölgede yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Çiftçi'ye (46) ait olduğu tespit edilen cansız beden, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı

        Bağcılar'da, bir çocuğu darbeden 18 yaşın altındaki kişilerin olduğu gruba müdahale eden gencin bıçaklanmasına ilişkin aileye tehdit mesajları gönderdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

        #Aydın
        #haberler
        #Kuşadası
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran ile ABD, 26 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek
        İran ile ABD, 26 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Meksika'da uyuşturucu kartelinin lideri Nemesio Oseguera öldürüldü
        Meksika'da uyuşturucu kartelinin lideri Nemesio Oseguera öldürüldü
        Sergen Yalçın kötü haberi duyurdu!
        Sergen Yalçın kötü haberi duyurdu!
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        "Beşiktaş bu akşam sezonun en iyi futbolunu oynadı!"
        "Beşiktaş bu akşam sezonun en iyi futbolunu oynadı!"
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        Beşiktaş'tan gövde gösterisi!
        Beşiktaş'tan gövde gösterisi!
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Mağarada kurtarma operasyonu
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?