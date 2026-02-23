Kuşadası'nda uçurumda cansız beden bulundu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uçurumda bir erkeğe ait olduğu belirlenen cansız beden bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 23.02.2026 - 00:27 Güncelleme:
Kuşadası'nda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Davutlar Mahallesi Nallıca mevkisinde uçurumda hareketsiz yatan birinin olduğu yönünde ihbarda bulunuldu. Bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; ekiplerin güçlükle ulaştığı bölgede yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Çiftçi'ye (46) ait olduğu tespit edilen cansız beden, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ