Kuşadası'ndan Samos'a akın ettiler

Türkiye'den Yunan adalarına geçtiğimiz Nisan ayında başlayan kapıda vize uygulaması, Kurban Bayramı ile 9 günlük tatil sürecini Yunan adalarında geçirmek isteyenlerden yoğun talep aldı.

Seferler arasında olan Kuşadası-Samos turu ilgi gördü. Günün ilk seferi ile tura çıkmak isteyen tatilciler, feribotlara binmek için Kuşadası Limanı'nın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle ciddi bir yoğunlukla karşılaştıklarını dile getiren yetkililer "Talepleri karşılamak için hummalı bir çalışmanın içerisine girdik. Normal dönemde günde 2 feribot seferi yapıyorduk. Ancak bayram boyunca bu sayı 5'e yükseldi" diye konuştu.