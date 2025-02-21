Kusmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken kusmak orucu bozar mı?

Ramazan ayında oruç tutarken karşılaşılan sağlık durumları, ibadetin seyrini nasıl etkilediği konusunda pek çok soruyu da beraberinde getiriyor. Kusmak, bu sorular arasında en fazla kafa karışıklığı yaratan konulardan biri. “Kusmak orucu bozar mı?” sorusu, Diyanet’in görüşleriyle birlikte en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Oruç ibadetini sağlıklı ve doğru bir şekilde sürdürmek isteyenler için tüm doğru bilgileri yazımızda derledik.

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç tutarken başımıza gelebilecek beklenmedik durumlardan biri de kusmaktır. Peki, istemsiz bir şekilde gerçekleşen bu durum orucu bozar mı? Oruçta önemli olan niyet ve iradedir. Kusma da bu noktada ikiye ayrılır: kişinin kendi isteğiyle, yani bilinçli bir şekilde kusması ve tamamen istemsiz olarak meydana gelen kusma. Eğer kişi kendi iradesiyle, bilinçli bir şekilde kusarsa oruç bozulur ve kaza gerekir. Ancak kusma istemsiz, yani mide bulantısı sonucu kendiliğinden gerçekleşmişse oruç bozulmaz ve kişi orucuna devam edebilir. Önemli bir detay da kusma miktarıdır. Çok az miktarda, farkında olmadan gelen bir kusma orucu bozmazken, ağız dolusu kusmak farklı bir değerlendirmeye tabi tutulur. Yine de kusma durumunda ağız ve boğaz temizliği yapmak, orucun sağlıklı bir şekilde devam etmesi için önemlidir.

REKLAM

DİYANETE GÖRE KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, oruçla ilgili sorulara açık ve net cevaplar verirken, kusma konusu da en çok merak edilenlerden biri olmuştur. Diyanet’in açıklamalarına göre, kişinin kendi isteğiyle, yani bilinçli bir şekilde kusması durumunda oruç bozulur. Bu durumda kişi, bozulan orucun kazasını tutmak zorundadır. Ancak kusma istem dışı gerçekleşmişse, yani mide bulantısı veya başka bir sağlık sorunundan dolayı kontrolsüz bir şekilde kusulmuşsa oruç bozulmaz. Bir diğer önemli husus da kusma sonrası yaşanan süreçtir. Diyanet’e göre, istemsiz kusan bir kişi, ağzını ve boğazını iyice temizledikten sonra orucuna kaldığı yerden devam edebilir. Fakat bu temizlik sırasında suyun veya başka bir maddenin mideye kaçmamasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde oruç riske girebilir.