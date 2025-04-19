Kütahya'da bir kişi caddede ölü bulundu
Kütahya'da cadde üzerinde hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Yapılan kontrolde 64 yaşındaki Ömer Faruk Karaturp'un hayatını kaybettiği belirlendi
Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Talip Paşa Caddesi'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekibi, yerde yüz üstü yatan Ömer Faruk Karaturp'un (64) hayatını kaybettiğini belirledi.
Aynı caddede ikamet ettiği öğrenilen Karaturp'un cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.