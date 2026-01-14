Kütahya'da gece bekçisi iş yerinde ölü bulundu

Kütahya'da Fuatpaşa Mahallesi'ndeki otoparka TIR'ını bırakmaya gelen bir kişi, gece bekçisi Kadir Yılmaz'ı (58) iş yerinin ofis kısmında yerde hareketsiz yatarken buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. AA'nın haberine göre; ekiplerce yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM ŞÜPHELİ BULUNDU

Ölümü şüpheli değerlendirilen Yılmaz'ın cenazesi, olay yeri ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.