        Kütahya'da gece bekçisi, iş yerinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Kütahya'da gece bekçisi iş yerinde ölü bulundu

        Kütahya'da bir otoparkın gece bekçisi, iş yerinde ölü bulundu. Ekipler, şüpheli olarak değerlendirdikleri ölüme ilişkin soruşturma başlattı

        14.01.2026 - 06:26
        Gece bekçisi, iş yerinde ölü bulundu
        Kütahya'da Fuatpaşa Mahallesi'ndeki otoparka TIR'ını bırakmaya gelen bir kişi, gece bekçisi Kadir Yılmaz'ı (58) iş yerinin ofis kısmında yerde hareketsiz yatarken buldu.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. AA'nın haberine göre; ekiplerce yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        ÖLÜM ŞÜPHELİ BULUNDU

        Ölümü şüpheli değerlendirilen Yılmaz'ın cenazesi, olay yeri ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Ana Haber Bülteni - 9 Ocak 2026 (ABD İran'a Müdahale Edecek Mi?)

        ABD İran'a müdahale edecek mi? ABD ve İsrail'in İran planı ne? Trump İran'ı yine çok sert tehdit etti. Hameney'den Trump'a yanıt. Gıda fiyatları düşecek mi? Kuru öksürük neden geçmiyor? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

