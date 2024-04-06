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        Haberler Gündem Kütahya'da geçersiz oyların sayımı sürüyor - Gündem haberleri

        Kütahya'da geçersiz oyların sayımı sürüyor

        Kütahya'da geçersiz oyların sayımı sürüyor. Kütahya Adliyesi çevresinde toplanan partililer arasında zaman zaman tartışma ve arbede yaşandı. Polis adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 23:32 Güncelleme: 06.04.2024 - 23:59
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        Kütahya'da geçersiz oy sayımı başladı
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        Kütahya'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Eyüp Kahveci 40 bin 712 oy alarak belediye başkanı seçildi. Mevcut Belediye Başkanı ve MHP’nin adayı Alim Işık ise 40 bin 110 oy aldı.

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        YENİDEN SAYIM İŞLEMİ BAŞLADI

        Aradaki fark ise 602 oldu. AK Parti ve MHP’nin geçersiz oyların yeniden sayılması talebi, İl Seçim Kurulu tarafından kabul edildi. YSK'nın kararıyla Kütahya Adliyesi’nde geçersiz oyların yeniden sayım işlemi başladı.

        ZAMAN ZAMAN ARBEDE ÇIKTI

        Öte yandan, Kütahya Adliyesi çevresinde toplanan partililer arasında zaman zaman tartışma ve arbede yaşandı. Polis adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Geçersiz oyların sayımı sürüyor.

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