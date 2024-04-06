Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verildi

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verildi

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde DEM Parti'nin itirazının reddedildiğini duyurdu. Böylece ilçe belediye seçimleri yeniden yapılacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.04.2024 - 18:27 Güncelleme: 06.04.2024 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hilvan'da seçimler yenilenecek
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Şanlıurfa Hilvan ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler seçimiyle ilgili olarak yapılan yapılan itirazlarda kararını verdi.

        Kütahya'da oylar yeniden sayılacak!
        Kütahya'da oylar yeniden sayılacak!

        Hilvan'da DEM Parti’nin ‘ilçe belediye seçimlerinin iptaline yönelik verilen kararın kaldırılmasına yönelik karar verilmesi’ talebi reddedildi.

        Buna göre ilçe belediye seçimleri yeniden yapılacak

        ÖNERİLEN VİDEO
        #YSK
        #Hilvan
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
        YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
        Pazar yerinde 'bomba' paniği! Yakalandı
        Pazar yerinde 'bomba' paniği! Yakalandı
        "Derbi kardeşliğin simgesi olsun"
        "Derbi kardeşliğin simgesi olsun"
        2'si polis 10 kişi yaralanmıştı... Otogar kavgasında ölü sayısı 2'ye çıktı!
        2'si polis 10 kişi yaralanmıştı... Otogar kavgasında ölü sayısı 2'ye çıktı!
        Beşiktaş'a Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Beşiktaş'a Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Sahte mi değil mi? Anlamak için bunu yaptı
        Sahte mi değil mi? Anlamak için bunu yaptı
        Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
        Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu
        Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu
        111 yaşındaki dünyanın en yaşlı adamı: Tamamen şans
        111 yaşındaki dünyanın en yaşlı adamı: Tamamen şans
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        Cinsel istismar davasında DNA örnekleri unutulmuş!
        Cinsel istismar davasında DNA örnekleri unutulmuş!
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı