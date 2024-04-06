Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verildi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde DEM Parti'nin itirazının reddedildiğini duyurdu. Böylece ilçe belediye seçimleri yeniden yapılacak
Giriş: 06.04.2024 - 18:27 Güncelleme: 06.04.2024 - 18:30
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Şanlıurfa Hilvan ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler seçimiyle ilgili olarak yapılan yapılan itirazlarda kararını verdi.
Hilvan'da DEM Parti’nin ‘ilçe belediye seçimlerinin iptaline yönelik verilen kararın kaldırılmasına yönelik karar verilmesi’ talebi reddedildi.
Buna göre ilçe belediye seçimleri yeniden yapılacak
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