Kütahya'da işçi servisi devrildi: 3 yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Beldesi'nde A.G. (66) yönetimindeki işçi midibüsü, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.
AA'nın haberine göre; kazada, F.D. (41), S.T. (41) ve K.A. (31) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.