Kütahya'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kestiği çam ağacının altında kalan kişi hayatını kaybetti
Giriş: 17 Nisan 2026 - 15:42 Güncelleme:
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kestiği çam ağacının altında kalan kişi hayatını kaybetti.
OLAY YERİNE SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Şapçı köyü yakınlarında bulunan Tepedibi mevkisindeki ormanlık alanda ağaç kesimi yapan Zeki Karabulut'un (44) üzerine kestiği çam ağacı devrildi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Ekipler, ağacın altında kalan Karabulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Evli ve 2 çocuk babası olan Karabulut'un cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
