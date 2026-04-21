Kütahya'daki feci kazada ağır yaralanan genç öldü
Kütahya'da otomobilin bariyere çarpması sonucu ağır yaralanan genç sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti
Giriş: 21 Nisan 2026 - 06:51 Güncelleme:
Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda otomobilin bariyere çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü Musa Kafkas (22), kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.
AA'nın haberine göre; Musa Kafkas (22) yönetimindeki otomobil, önceki gün Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 9. kilometresinde kontrolden çıkarak bariyere çarpmıştı.
Çarpmanın etkisiyle çelik bariyer, otomobilin içerisine girmiş, sürücü Kafkas ağır yaralanmıştı.
