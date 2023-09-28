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Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 28 Eylül Perşembe son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

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