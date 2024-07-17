Kütahya'da olay Emet ilçesinde meydana geldi. Abaş köyü muhtarı Bahattin G. (46), köydeki tarlaların hasat edilmesi için biçerdöveri olan bir kişiyle anlaştı.

İKİ MUHTAR FARKLI KİŞİLERLE ANLAŞTI Eski muhtar Fethi Tarım hayatını kaybetti. DHA'da yer alan habere göre bu kişiyi kabul etmeyen eski muhtar Fethi Tarım (52) ise başka bir kişiyle anlaştığını söyledi. İkili arasında yaşanan biçerdöver tartışmasında Bahattin G., tüfekle ateş ederek Fethi Tarım’ı vurdu.

ESKİ MUHTAR OLAY YERİNDE ÖLDÜ Fethi Tarım'ın cenazesi morga kaldırıldı. Tarım, olay yerinde hayatını kaybederken, Bahattin G. ihbar üzerine gelen jandarma ekiplerim tarafından gözaltına alındı.