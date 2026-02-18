Kütahya İmsakiye 2026: Kütahya'da ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?
On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte Kütahya'da sahur ve iftar hazırlıkları hız kazandı. 19 Şubat Perşembe günü sabaha karşı yapılacak ilk sahur için Kütahya sahur saati ve imsak vakti araştırılmaya başlandı. ''Sahur ne zaman ve iftar saat kaçta?'' gibi soruların cevabı 2026 Ramazan İmsakiyesi ile cevap buldu. İslam alemi, aynı günün akşamında Kütahya iftar vakti ile birlikte ilk oruçlarını açmak üzere iftar sofrasına oturacak. İşte, Kütahya İmsakiye 2026 ile 29 günlük sahur, imsak, iftar saatleri ve teravih vakitleri.
Kütahya’da yaşayan vatandaşlar, on bir ayın sultanı Ramazan’a kavuşmanın huzurunu yaşıyor. Oruç tutacak olanlara yol gösterecek olan Kütahya İmsakiye 2026 yayımlandı. Böylece Kütahya sahur vakti ve iftar saati netleşti. 19 Şubat’ta yapılacak ilk sahur öncesinde imsak saati merak edilirken, ‘’Kütahya’da sahur saat kaçta?”, “Sahur ezanı kaçta okunuyor?” ve “Kütahya iftar saat kaçta?” soruları da yanıt buldu. İşte Diyanet Ramazan imsakiyesi 2026 ile 29 günlük Kütahya sahur ve iftar saatleri ile teravih vakitleri.
KÜTAHYA İLK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
29 günlük Ramazan İmsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Böylece 81 il için iftar ve sahur saatleri ile teravih vakitleri belli oldu.
Diyanet Kütahya İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Perşembe günü sahur (imsak) vakti saat 06.18’de bitecek.
İlk iftar saati 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı 18.47 olacak.
Yatsı ezanı saat 20.05’te okunacak. Yatsı namazının ardından teravih namazı kılınacak.
20 Şubat Cuma sahur için imsak vakti ise 06.16 olacak.
2026 Kadir Gecesi Ne Zaman?
Diyanet Dini Günler Takvimi’ne göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 Ramazan Bayramı Ne Zaman?
Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
KÜTAHYA İMSAKİYE 2026
Kütahya’nın iftar ve sahur vakitleri ilçelere göre farklılık gösterebilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Kütahya İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Kütahya Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Merkez, Pazarlar, Simav, Şaphane, Tavşanlı.
Tüm Kütahya ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.
Oruca Nasıl Niyet Edilir?
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).
Ezan Okunurken Su İçilir Mi?
Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
Teravih Namazı Farz Mı, Sünnet Mi?
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 177-178 [761]). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.