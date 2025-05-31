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        Haberler Gündem Kütahya merkezli suç örgütüne operasyonda 13 tutuklama - Güncel haberler

        4 ilde suç örgütüne operasyon: 13 tutuklama

        Kütahya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 00:58 Güncelleme: 31.05.2025 - 01:10
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        4 ilde suç örgütüne operasyon: 13 tutuklama
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        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, liderliğini şüpheli B.T.’nin (27) yaptığı belirtilen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

        5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyon için harekete geçildi.

        Ekipler, Kütahya’nın yanı sıra İstanbul, Edirne ve Tekirdağ’daki 9 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda şüpheliler B.T., R.K. (36), İ.E. (35), Y.C.Z. (22), S.K. (30), S.D. (32), S.T. (42), M.E. (53), Y.E. (22), R.A. (27), H.Ş. (37), Y.G.İ. (25) ve C.E. (27) gözaltına alındı.

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        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 29 bin 507 uyuşturucu hap, 199,54 gram sentetik uyuşturucu, 9 adet tabanca, 5 adet şarjör, 2 adet namlu ile 40 adet mermi ele geçirildi.

        Kütahya’ya getirilerek ifadeleri alınan 13 şüpheli, işlemlerinin ardından ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘silah ticareti ve kaçakçılığı’ ve ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 13 şüpheli de tutuklandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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