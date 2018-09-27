Kütahya'da, yaylalarda beslenen ve "erkeç" adı verilen kısırlaştırılmış erkek keçinin etinden yapılan güveç, kentin vazgeçilmez geleneksel lezzetleri arasında yer alıyor
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Kütahya'da, yaylalarda beslenen ve "erkeç" adı verilen kısırlaştırılmış erkek keçi (teke) etinden yapılan "erkeç güveci", kentin geleneksel tatları arasında lezzetiyle adından söz ettiriyor. Odun fırınında kendi yağı ve suyu ile yaklaşık 6 saatte pişirilerek servis edilen güveçten tatmak için birçok kişi, Kütahya'daki lokantaların yolunu tutuyor. Erkeç güveci, şehir dışından da rağbet görüyor.
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AA'nın haberine göre ustasından öğrendiği mesleği Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının desteğiyle Devlet Hatun Caddesi'nde açtığı güveç fırınında sürdüren 29 yaşındaki Mehmet Bülbül, yaptığı açıklamada, erkeç güvecinin Kütahya'nın geleneksel yemekleri arasında yer aldığını söyledi.
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Bülbül, bu güvecin Kütahya merkez, Tavşanlı ve Gediz ilçelerinde yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:
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"Erkek keçinin kısırlaştırılmış haline erkeç deniliyor. Kısırlaştırılmış erkek keçiler, tamamen et üretimi için yetiştiriliyor. Erkek oğlak bir yaşına girdiğinde ya kısırlaştırılıyor ya da damızlık olarak kullanılıyor. Kısırlaştırma işlemi ise tamamen doğal yöntemlerle yapılıyor. Kısırlaştırılmış bu hayvanlar yaylalarda doğal besleniyor. Su ihtiyacını da akarsulardan karşılıyor. Erkeç besi hayvanı değildir. Bu hayvan doğal beslendiği için de eti kokusuz ve lezzetli oluyor."
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"YILIN 8 AYI YAPILIYOR"
Güveçte kullandığı eti özellikle orman ve yaylaların bol olduğu Domaniç yöresinden temin ettiğini aktaran Bülbül, erkeç güvecini yılın sadece 8 ayında yaptıklarını belirterek, "Temmuz ayından itibaren erkeç güveci yapmaya başlıyoruz, bir sonraki yılın nisan ayına kadar devam devam ediyoruz." diye konuştu.
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Bülbül, diğer zamanlarda ise oğlak güveci yaptıklarını, çok yağlı olduğu için kuzu etini tercih etmediklerini anlattı.
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ODUN FIRININDA 6 SAATTE PİŞİRİLİYOR
Güvecin odun fırınında 6 saatte pişirildiğine dikkati çeken Bülbül, şunları kaydetti:
"Güveçlik eti bir gün önceden hazırlıyorum. Dinlendirdiğimiz etleri yağlanarak pişirilmiş özel toprak kaplarda sabaha karşı saat 06.00 civarında odun fırınına koyuyoruz. Güvece sadece tuz, karabiber, pul biber ve çok az domates katıyorum. Yaklaşık 6 saatte kendi suyunda ağır ağır pişen güveci saat 12.00 gibi öğle vaktinde müşterilerimize servis ediyoruz."
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Bülbül, erkeç güvecini tatmak için birçok şehirden gelen müşterilerinin olduğunu belirtti.
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Haftada birkaç kez erkeç güveci yemek için geldiğini dile getiren Süleyman Kızıklıoğlu da "Ben ticaretle uğraşıyorum. İl dışından gelen misafirlerimi buraya getirerek Kütahya'nın geleneksel yemekleri arasında bulunan erkeç güvecini tattırmaya getiriyorum. Güveci yiyen misafirlerimin de gittikleri yerlerde erkeç güvecinden bahsettiklerini biliyorum." şeklinde konuştu.
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Güveç yiyebilmek için sabah erkenden fırıncıyı telefonla arayarak sıra aldıklarını söyleyen Kızıklıoğlu, " Yoksa güveç kalmıyor. Bu güveç fazla yağlı değil ve kokusu da yok. Erkeçler tamamen doğadan besleniyormuş. Sanırım bundan dolayı çok lezzetli. Bazen de önceden sipariş vererek evimize götürüyoruz." dedi.
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