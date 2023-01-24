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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Kutay isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

KUTAY İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kutay ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Kutay adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Kutay isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

KUTAY İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Kutay ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Kutlu, uğurlu ay. İpek, ipekli kumaş.

KUTAY ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Kutay ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Kutay adını koymak caizdir.

KUTAY İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Kutay ismini kullanan 6.505 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Kutay ismini kullanan 1.407 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Kutay ismini kullanan 883 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Kutay ismini kullanan 469 kişi bulunmaktadır.

KUTAY İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Kutay ismini taşıyanlar özgürlüklerine çok düşkün insanlardır. Kuralları sevmezler. Kendi bildiklerini yapmayı tercih ederler. Tutkuları ve cesaretleri doğal ve rahat davranmalarını sağlar. Diğer insanlar ne düşür diye çok fazla dert etmezler. Sitil sahibi insanlardır. Karar verirken biraz sabırlı olmaları hata yapmalarını engelleyebilir; ancak sezgilerinize güvenmekten asla vazgeçmezler.

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