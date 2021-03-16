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Kutsal Damacana 2 filmi oyuncuları kimler? Kutsal Damacana 2: İtmen konusu nedir?

Kutsal Damacana 2 filmi bu akşam izleyicileri ile buluşacak. 2010 yılı çıkışlı aksiyon komedi türündeki filmin başrolünde Şafak Sezer yer alıyor. İşte Kutsal Damacana 2: İtmen oyuncuları ve konusu haberimizde...

Kutsal Damacana 2 filmi oyuncuları kimler? Kutsal Damacana 2: İtmen konusu nedir?

Kutsal Damacana 2 filmi oyuncuları kimler? Kutsal Damacana 2: İtmen konusu nedir? Merak konusu oldu. Filmin başrollerini Şafak Sezer, Mustafa Üstündağ, Aydemir Akbaş'ın canlandırdığı Kutsal Damacana 2: İtmen filmiyle ilgili merak edilenler haberimizde...

KUTSAL DAMACANA 2 OYUNCULARI

Canlandıran oyuncuKarakterAçıklama
Şafak SezerFikretFilmin başrol oyuncusudur.
Mustafa ÜstündağMüjdatFikret'in arkadaşıdır.
Aydemir AkbaşSelahattinSeyis olarak çalışmaktadır.
Serkan ŞengülSerkanMelis'in kardeşidir.
Yıldırım MemişoğluArtinKlise papazıdır.
Ebubekir ÖztürkGüngörŞoför olarak çalışmaktadır.
Eriş AkmanErişMelis ve Serkan'ın babasıdır.
Tuğba KaracaMelisSerkan'ın ablasıdır.
Güzin UstaŞengülMelis ve Serkan'ın annesidir.
Dilan SezerMakbuleHizmetçi olarak çalışmaktadır.

KUTSAL DAMACANA 2 KONUSU

Fikret birkaç yıl öncesinde Asım ile bir kızın içindeki cinden kurtulmak için çeşitli yollar denemişlerdir. Kız, papaz büyüsünden kurtulduktan sonra Fikret ve Asım'ın yolları ayrılır. Daha sonra Fikret, bir Budist tapınağında arkadaşı Serkan ile tanışır. Fikret burada ters bir hareket yapınca Serkan ile birlikte tapınaktan atılır ve İstanbul'a geri dönerler. Burada Müjdat ile karşılaşır ve hasret giderirler.

Bir sabah Fikret ile Müjdat birtakım eşyalar almak için bir ihaleye giderler. Buradan bir tablo alırlar. Fakat bu tablo lanetlidir ve tablodaki kurt adam Müjdat'a geçer. Daha sonra Müjdat zamanla kurt adama dönüşür ve herkese zarar vermeye başlar. Papaz efendi harekete geçerek Müjdat'ın içindeki kurt adamı çıkartmayı başarır fakat Müjdat ölür.

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