Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, mevcut kütüphanenin depreme dayanıklı olmaması nedeniyle yeni bir kütüphane binası yapılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Mevcut kütüphanenin içinde büyüyen limon ağacının yaşatılması için bilimsel adımların atıldığını belirten Atay, "Burada önemli olan, hatıralarla dolu limon ağacının bundan sonraki süreçte de yeni yapılacak kütüphanenin içerisinde aynı şekilde kazandırılması ve muhafaza edilmesidir. Şehrimizin hassas olduğu bu konuda arkadaşlarımız da oldukça dikkatli ve özenli davranacaklar" dedi.

Atay, Gümüşhane Üniversitesi akademisyenlerince ağacın bilimsel yöntemlerle korunarak muhafaza edileceğini ve çoğaltma işleminin yapılacağını anlattı. Yeni kütüphanenin şehre değer katacağını ifade eden Atay, "Limon ağacının da hatıralarıyla yeni kütüphane içerisinde yer alması için gereken tüm gayret gösterilecektir" diye konuştu.