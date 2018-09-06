Kuveyt Türk’ün temelleri, Kuveyt merkezli Kuwait Finance House’un 1989 yılında Türkiye pazarına girmesiyle atılmıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 28 Şubat 1989 tarihli izniyle ve “Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş.” unvanıyla, 31 Mart 1989 tarihinde Özel Finans Kurumu statüsünde faaliyete başlayan Banka, 1999 yılından itibaren diğer özel finans kurumlarıyla beraber 4389 sayılı Bankacılık Kanunu’na tabi olarak hizmet vermeye başlamış, 2006 yılında ise halen kullanmakta olduğu Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Kuveyt Türk) adını almıştır.

Banka’nın hisselerinin %62,24’ü Kuveyt Finans Kurumu’na, %18,72’si Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne, %9’u Kuveyt Devlet Sosyal Güvenlik Kuruluşu’na, %9’u İslâm Kalkınma Bankası’na, geriye kalan %1,04’lük kısmı ise diğer gerçek ve tüzel kişilere aittir.

Kuveyt Türk, Türkiye geneline yayılan 386 şubesi ve 2016 yıl sonu itibarıyla 5.588 çalışana sahiptir.

KUVET TÜRK ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

Kuveyt Türk, hafta içi her gün mesaiye sabah tam 08:30’da başlar ve 12:30’a kadar devam eder. Bir saatlik öğlen molasının ardından 13:30’da tekrar mesaiye başlar ve kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Kuveyt Türk hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Kuveyt Türk ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatillerde hizmet vermemektedir.

KUVET TÜRK İLETİŞİM BİLGİLERİ 2018

Kuveyt Türk merkez binası, Büyükdere Caddesi No: 129/1 34394 Esentepe / İstanbul adresinde bulunmaktadır. Kuveyt Türk merkez şubesine 0 212 354 11 11 numaralı telefon ya da 0 212 354 12 12 faks numaraları aracılığı ile erişebilirsiniz.

Kuveyt Türk Çağrı Merkezi telefon numarası: 444 0 123

Kuveyt Türk Bireysel Telefon Bankacılığı telefon numarası: 0 850 251 0 123

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