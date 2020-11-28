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Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 41. bölümünde Kuzey, sonunda kınaya yetişmiş, Yıldız’ı hayal kırıklığına uğratmamıştır. Ama onun oraya nasıl geldiğinden haberi yoktur. Buna rağmen herkes -şimdilik kaydıyla- çok mutludur. Yalnızca müzmin aşıklar değil tüm Kadıoğulları ve Mollaoğulları yılların acısını çıkarırcasına eğlenir. Artık mutsuz olmak için hiçbir sebep kalmamıştır. Ama kader, ağlarını örmekten vazgeçmez. Çünkü Kuzey, kendi kınasına kaçak olarak gelmiştir ve bedelini ödeyecektir. Ama uslanmaz aşığımızın teslim olmaya niyeti yoktur.

Ne olursa olsun düğününe yetişecektir. Kuzey; Yıldız’la ve Yıldız’ın babasıyla verdiği sınavı, şimdi de kaderiyle vermektedir. Başına gelmeyen kalmaz ama o, pes etmeyecektir. Gördüğü en güzel rüyanın gerçekleştiğini görene kadar vazgeçmeyecektir. İflah olmayan aşıklar; her türlü imkansızlığı ve engeli aştığında artık o çift kapılı salonun, yani hayallerinin eşiğindedir. Sonsuz mutluluk onları sadece birkaç adım ötede beklemektedir. Ama onları bekleyen belki de sadece mutluluk değildir.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 41. Bölüm Tanıtımları: