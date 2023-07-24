Kuzey Kore'yi kızdıracak adım: ABD'den nükleer denizaltı hamlesi

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Güney Kore Donanması sözcülerinden Jang Do Young, yaptığı yazılı açıklamada, nükleer güçle çalışan ve konvansiyonel silahlara da sahip olan USS Annapolis'in, çeşitli malzemeleri yüklemek için Jeju Adaları'na demir attığını kaydetti.