Kuzey Kore hükümeti, bir süre başkent Pyongyang'da esir tutulmuş daha sonra ise ABD'ye gönderilmiş Amerikalı üniversite öğrencisi Otto Warmbier'in hastane masrafları için ABD'ye 2 milyon dolarlık fatura çıkardı.

Faturanın, Haziran 2017'de Warmbier'i kurtarmak için Pyongyang'a giden ABD Dışişleri Bakanlığının eski Kuzey Kore Özel Temsilcisi Joseph Yun tarafından imzalandığı bildirildi. Başkan Donald Trump'tan, Warmbier'i eve getirme emri alan Yun'un dönemin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı faturanın detayları hakkında bilgilendirdiği aktarıldı.

Bu ayın başlarında ise, Warmbier'in ailesinin de katıldığı bir etkinlikte konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin rehineler için fidye ödeme fikrini reddettiğini söylemişti. Kuzey Kore tarafı ise bunun fidye değil, hastane masrafı olduğu üzerinde durduğu iddia edildi.

Öte yandan Kuzey Kore tarafından serbest bırakıldığı sırada komada olan Warmbier, ABD'ye döndükten birkaç gün sonra ise ölmüştü.

Otto Warmbier'in ailesi, oğullarının Kuzey Kore'de "sistematik ağır işkence gördüğünü" ileri sürülmüştü.

KUZEY KORE İŞKENCE YAPMAKLA SUÇLANMIŞTI

Warmbier, 2016'da seyahat amaçlı bulunduğu ülkede kaldığı oteldeki bir propoganda posterini çalmak suçlamasıyla 15 yıl hapis ve ağır çalışma cezasına çarptırılmıştı. Amerikalı öğrenci, yaklaşık bir yıl hapiste yattıktan sonra haziran ayında sağlık durumu kötüye gittiği gerekçesiyle ülkesine iade edilmişti. Warmbier, ABD'ye ayak bastıktan yalnızca 6 gün sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Doktorlar yaptıkları ilk muayene sonrasında Warmbier'in nörolojik olarak "tepkisiz uyanıklık halinde" olduğunu belirtmişti. Ailesi Warmbier'e otopsi uygulanmasına izin vermemişti.

Kuzey Kore yönetimi ise Warmbier'e işkence uygulandığı iddialarını reddetmiş, Amerikalı öğrencinin sağlık durumunun hapishanede yaşadığı gıda zehirlenmesi nedeniyle bozulduğunu ileri sürmüştü.