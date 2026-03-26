Kuzey Kutup Dairesi'nde yer alan Sodankyla kentinde günlük yaşam
Finlandiya'nın, Kuzey Kutup Dairesi'nde yer alan Sodankyla kentinde, zorlu kış şartlarına rağmen yaşam devam ediyor
Giriş: 26.03.2026 - 11:59
Finlandiya’nın Laponya bölgesinde, Kuzey Kutup Dairesi'nde yer alan Sodankyla kentinin köylerinde yaşam, sert kış koşullarına rağmen devam ediyor.
Hem doğa turizminin hem de geleneksel yaşamın bir arada sürdüğü Unari Gölü ve çevresi, turistlerin uğrak noktalarından biri olarak öne çıkıyor.
Yerel halk, zorlu kış koşullarında kar motosikletleriyle ulaşımı sağlıyor.
Bazıları ren geyiklerini beslemek için donmuş gölden geçerek kuru ot taşıyor, bazıları ise çocuklarını gezdiriyor.
Yüzeyi kalın buz ve karla kaplı göl ile çevresi, ziyaretçilere de çeşitli etkinlikler sunuyor.
