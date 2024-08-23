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        Haberler Gündem Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza | Son dakika haberleri

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan TIR, yön tabelasına çarptı. Araçta sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 17:38 Güncelleme: 23.08.2024 - 17:38
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        Umut K. idaresindeki TIR, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara yönü Çekmeköy mevkisinde yön tabelasına çarptı.

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        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

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        Olay yerine gelen itfaiye ekibi, araçta sıkışan sürücüyü çıkardı.

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        Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitiren sürücünün cenazesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        #Kuzey Marmara Otoyolu
        #trafik kazası
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