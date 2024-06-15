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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 2 yaralı

        Kuzey Marmara Otoyolu Sultanbeyli ayrımında sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 06:45 Güncelleme: 15.06.2024 - 06:45
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 2 yaralı
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda şehirler arası otobüsün devrilmesi sonucu 2 yolcu yaralandı.

        AA'nın haberine göre; sürücüsü henüz tespit edilemeyen şehirler arası otobüs, İstanbul yönüne seyir halindeyken Sultanbeyli ayrımında kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 yolcu, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Kuzey Marmara Otoyolu
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