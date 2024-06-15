Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 2 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu Sultanbeyli ayrımında sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda şehirler arası otobüsün devrilmesi sonucu 2 yolcu yaralandı.
AA'nın haberine göre; sürücüsü henüz tespit edilemeyen şehirler arası otobüs, İstanbul yönüne seyir halindeyken Sultanbeyli ayrımında kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 yolcu, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.