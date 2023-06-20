Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazada öğretim üyesi öldü
ABONE OL

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazada öğretim üyesi öldü, 2 kişi yaralandı

Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) İstanbul yönünde 3 otomobil ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden Barış Erkan Yazıcı'nın İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde doktor öğretim üyesi olarak görev yaptığı öğrenildi

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazada öğretim üyesi öldü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Kuzey Marmara Otoyolu'nun (KMO) Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında doktor öğretim üyesi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sağanağın etkili olduğu otoyolun İstanbul istikameti Dağdibi mevkisinde Tuncay T'nin kullandığı otomobil, Ahmet K. yönetimindeki otomobil, Adem T. kontrolündeki otomobil ile BH 2384 X1 plakalı TIR'ın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

2'Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaralılardan birine kalp masajı yaptı.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Fotoğraf. DHA
Fotoğraf. DHA

AA'nın haberine göre, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Barış Erkan Yazıcı, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yazıcı'nın, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde doktor öğretim üyesi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat eden üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Barış Erkan Yazıcı'ya Allah'tan rahmet, sevdiklerine, yakınlarına ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

LGS TABAN PUANLARI 2023: LGS taban puanları açıklandı mı, yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM LGS taban puanları
Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2023 Yeni asgari ücret ara zammı ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Türk-İş Başkanı'ndan asgari ücret açıklaması
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ: Aile Destek Programı haziran ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi uzatıldı mı, ne zaman bitecek?
GÜNDEM Aile Destek Paketi ödeme tarihleri
Merkez Bankası Faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı faiz toplantısı (PPK) hangi gün, saat kaçta yapılacak?
GÜNDEM Merkez Bankası Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek? 2023 Taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları nelerdir ve ne zaman Meclis'e gelir?
GÜNDEM Taşerona kadro ne zaman gelecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama geldi: 2023 En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman belli olacak?
GÜNDEM En düşük memur maaşı ne kadar kaç TL olacak?
SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ödeme tarihleri 2023: 2023 Seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman hesaba yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihi
SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Türk-İş Başkanı Atalay'dan kritik açıklama! Asgari ücret zammında 2. toplantı sona erdi!
GÜNDEM Türk-İş Başkanı'ndan asgari ücret açıklaması
ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI TARİHİ 2023 | Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı ne zaman, hangi tarihte ve saat kaçta yapılacak?
GÜNDEM Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı ne zaman?
AÖF sınav sonuçları 2023: Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi gün açıklanacak?
GÜNDEM Gözler AÖF sınav sonuçlarında!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.