Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya hattında inşa edilen Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde önemli bir aşamaya geçildi. Projenin, Avrupa ayağında yer alan ve son halkayı oluşturan Kınalı-Çatalca ayrımına kadar olan bölümde inşaat çalışmaları tamamlandı. Kaynaklar, bu güzergahın 7 Mart'ta trafiğe açılacağını kaydetti.

ASYA’DA HEDEF YIL SONU

Projenin, Asya tarafında kalan 103 kilometrelik bir bölümün inşaatı devam ediyor. Kaynaklar, Akyazı-Sakarya-İzmit güzergahının da yıl sonunda hizmete verilmesinin hedeflendiğini kaydederek, “Bu bölümde inşaat çalışmaları tamamlanan güzergah, trafiğe açılacak” dedi.

Otoyolun, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de kapsayan 148 kilometrelik kesimi, 26 Ağustos 2016’da trafiğe açılmıştı.