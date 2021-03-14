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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta korkutan patlama

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta, Kuzey'in olduğu tersanede büyük bir patlama yaşandı. Finalde yaşanan bu korku dolu anlardan sonra neler olacağı ise şimdiden büyük merak konusu oldu

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta korkutan patlama

Süreç Film'in, Show TV'de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Kadıoğulları ve Mollaoğulları arasında yıllardır beklenen bir diğer düğün gerçekleşti. Herkes için hayat yolunda giderken, Yıldız'ın iş ile ilgili aldığı kararlar, istemeden de olsa Kuzey'i büyük bir tehlikenin içine sürükledi. Restorana geri dönen ve Kuzey'e yeni bir iş bulmak isteyen Yıldız, onu tersaneye getirdi. Ancak burada hiç beklemedikleri bir kaza yaşandı. İşveren ile anlaşan Kuzey, Yıldız'ın yanına gelirken tersanede büyük bir patlama gerçekleşti. Kuzey patlamanın etkisiyle yerde yatarken, Yıldız ise baş ucunda gözyaşları içinde kaldı. Finalde yaşanan bu korku dolu anlardan sonra neler olacağı ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Total'de 5.65 rating ve yüzde 11.60 izlenme payı, ABC1'de yüzde 3.66 rating ve yüzde 7.21 izlenme payı, AB'de yüzde 2.82 rating ve 6.05 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte #NeşeveHüzün etiketi Twitter Türkiye'de uzun süre gündemde yer aldı.

İşte patlamanın gerçekleştiği o anlar;

KAMER İLE POYRAZ'IN KINASINDA EĞLENCELİ ANLAR

Uzun zamandır evlilik hayali kuran Kamer ile Poyraz için mutlu gün nihayet geldi. Kuzey'in kendisine sorduğu bilmecenin cevabını bulan ve Kamer ile evliliğine onay verilen Poyraz, büyük bir sevinç yaşadı. İkili hiç vakit kaybetmeden evlenmek için harekete geçti. Sandık alma töreninde eğlenceli anlar ekranlara gelirken, Kamer ile Poyraz'ın kına töreninin Kuzey ile Yıldız'ınkine benzerliği herkesi güldürdü. Poyraz ile Kamer'in kınası Mollaoğlu ve Kadıoğlu ailelerini yeniden bir araya getirdi.

Kamer ile Poyraz'ın kınası;

KAMER İLE POYRAZ'IN DÜĞÜN GÜNÜ

Kamer ile Poyraz'ın düğün günü hem eğlenceli hem hüzünlü anlara sahne oldu. Poyraz, ailesiyle birlikte Mollaoğlu evine gelin almaya geldi. Kamer, ailesinden ayrılırken duygusal anlar yaşarken, Kuzey de Yıldız'ı alırken yaşadıklarının acısını çıkardı.

Poyraz gelin almaya geliyor;

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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