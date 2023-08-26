Haberler Ekonomi Borsa Kuzu Grup GYO halka arz sonuçları açıklandı! 2023 Kuzu Grup (KZGYO) halka arz borsada ne zaman işlem görecek, toplam kaç lot verdi? - Borsa Haberleri

Kuzu Grup GYO halka arz sonuçları açıklandı! KZGYO halka arz borsada ne zaman işlem görecek? Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (KZGYO) halka arz kapsamında talep toplama işlemleri 21-22-23 Ağustos tarihlerinde alındı. 20,76 TL halka arz fiyatıyla işleme başlayacak olan Kuzu Grup (KZGYO) halka arzında, KAP yatırımcılar tarafından merakla beklenen resmi sonuçları açıkladı. Lot dağıtımının yapılmasının ardından, Kuzu Grup halka arzında işlem göreceği tarih ve lot sayısı gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Kuzu Grup GYO halka arz sonuçları ve işleme başlayacağı tarih... Habertürk Giriş: 26.08.2023 - 10:00 Güncelleme: 26.08.2023 - 10:00 facebook

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Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzında talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından satış sonuçlarını açıkladı. Bu kapsamda 'KZGYO' adıyla işlem görecek Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzında lot sayısı netlik kazanırken, hissenin işlem göreceği tarih yatırımcılar tarafından mercek altına alındı. Peki, "Kuzu Grup halka arz ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?" işte Kuzu Grup GYO halka arz sonucu ve dağıtılan lot sayısı...

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KUZU GRUP GYO (KZGYO) HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI! KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HALKA ARZINA İLİŞKİN SATIŞ SONUÇLARI Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 21.08.2023, 22.08.2023 ve 23.08.2023 tarihlerinde, Tera Yatırım Konsorsiyum Liderliğinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile gerçekleşmiştir.