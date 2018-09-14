KV Oostende - Cercle Brugge maçı öncesi rakamlar

Belçika 1.Lig A maçında KV Oostende ile Cercle Brugge, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. 9 puanlı KV Oostende 7. sırada bulunuyor, Cercle Brugge 8 puana sahip ve 8. sırada. KV Oostende, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Cercle Brugge, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 499. İddaa'da KV Oostende kazanır 1.85, berabere biter 3.20, Cercle Brugge kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

KV Oostende önceki hafta Genk mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Cercle Brugge, Westerlo karşılaşmaında 1-0 yenildi.

KV Oostende, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 4 gol yedi.

Cercle Brugge ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cercle Brugge, 0 gol atarken 1 gol yedi.

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