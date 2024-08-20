KYK burs başvuru ekranı: GSB KYK burs ve kredi ücreti ne kadar, başvurular nasıl ve nereden yapılır?
GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve öğrenim kredisi için başvuru detayları merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüz binlerce öğrenci eğitim hayatlarına katkı sağlaması amacıyla KYK burs ve kredi başvurusunda bulunacak. Peki, 2024-2025 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
YKS tercih sonuçlarının ardından KYK burs başvuruları öne çıkıyor. Üniversite sınavının ardından kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirlere giden öğrenciler, yurt başvurularının ardından KYK burs ve kredi başvurularının başlamasını bekliyor. Gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu duyurusuna çevrildi. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, burs ve kredi ücreti ne kadar, başvurular başladı mı?
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Getiğimiz sene 12-19 Ekim tarihleri arasında alınan kredi ve burs başvurularının bu yıl ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. KYK burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek açıklama doğrultusunda KYK burs tarihleri netlik kazanmış olacak.
KYK burs başvurlarının ekim ayında başlaması bekleniyor.
2024 2025 KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024-2025 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi ücretleri henüz netlik kazanmadı.
Geçtiğimiz yıl hatırlanacağı gibi KYK burs ücretleri 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkmıştı.
BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.