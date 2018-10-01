KYK burs ve kredi başvuruları, üniversite eğitimlerine yeni başlayan öğrenciler için oldukça önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) alacağı başvurularla, öğrenciler burs ya da kredi almaya hak kazanacak. Böylece üniversite hayatları boyunca devlet desteği alacaklar. Peki KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak? KYK, 2018 burs ve kredi başvuruları için tarih belirledi mi?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2018

YKS yerleştirme sonuçları be DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, KYK burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. KYK, burs ve kredi başvurularının üniversite yerleştirilme sonuçlarının tamamının belli olmasının ardından başlayacağını duyurmuştu. Konu hakkında KYK kurumundan henüz yeni bir açıklama gelmedi. KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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BURS/KREDİ BAŞVURULARI AYRI AYRI MI YAPILMAKTADIR?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.

BURS/KREDİ BAŞVURUSU YAPTIKTAN SONRA NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” yapmaları gerekmektedir.

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen ‘öncelikli burs verilecek öğrenciler’ kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.

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