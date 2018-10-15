SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
KYK
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

KYK burs başvurusu 2018! Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı

KYK burs başvuruları nihayet başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) verilen burs ve öğrenim kredisini üniversite öğrencileri eğitimleri boyunca faydalanabiliyor. KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularına dair ayrıntılar haberimizde

15.10.2018 - 23:11 | Güncelleme:

KYK yani Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine verilen burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Özellikler 2018 - 2019 eğitim öğretim döneminde üniversiteye yeni başlayan öğrenciler tarafından KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihi sık sık araştırılıyordu. Başvurularını tamamlayan öğrenciler yapılan değerlendirmenin ardından ya karşılıksız burs ya da öğrenim kredisi alma hakkı kazanabilecekler. İşte KYK burs ve kredi başvurularına dair detaylar...

KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURUSU 2018

KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoglu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları E-devlet üzerinden 21 Ekim 2018 saat 23.59'a kadar alınacak. İşte Bakan Kasapoğlu'nun o açıklaması:

BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

BURS/KREDİ BAŞVURULARI AYRI AYRI MI YAPILMAKTADIR?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.

HEM BURS HEM DE KREDİ AYNI ANDA ALINABİLİR Mİ?

Kurumumuz tarafından burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir.

YÜKSEK ÖĞRENİM GÖREN 15 YAŞ ALTI ÖĞRENCİLERİN BURS/ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURUSU

Yüksek öğrenim kurumlarında eğitim alan 15 yaş altı öğrencilerin burs ve öğrenim kredisi alırken dikkat etmeleri gereken hususlar şöyle:

Başvuruda belirtilmiş olan öğrenim bilgileri Yükseköğretim Kurulu YÖKSİS sisteminden kontrol edilecektir. YÖKSİS'te kaydı bulunmayan öğrencilerin başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

İnteraktif başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyiniz.

Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan; burs / kredi almanızı engeller.

Bekar öğrenciler anne ve/veya babasına (evli öğrenciler ise kendilerine ve/veya eşlerine) ait aylık net gelirini tam ve doğru olarak yazmalıdır.

YÜKSEK ÖĞRENİM GÖREN 15 YAŞ ALTI ÖĞRENCİLERİN BURS/ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

 

Burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilere ait bilgiler www.kyk.gsb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir. Ayrıca adrese herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Kurumumuz tarafından yapılacak bilgilendirmeler e-posta ve SMS üzerinden olacağından e posta ve cep telefonu numaralarının doğru, aktif ve güncel olması gerekmektedir.

Başvuru bitim tarihine kadar başvuru bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.

Bir öğrenci aynı anda hem burs hem kredi alamaz.

Başvuru sonuçları açıklandıktan sonra 15 yaş altı öğrencilerin velisiyle birlikte KYK İl Müdrülüğü/Yurt Müdürlüğü'ne giderek taahhütname onayı yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrencilere (öncelikleri olsa dahi) ödeme yapılmaz.

ÖZEL DURUMU OLAN ÖĞRENCİLER
 
Başvuru yapan ve özel duruma sahip öğrencilerin özel durumuna ait belge asıllarının (Şehit Kardeşi/Çocuğu olduğuna dair belge, Gazi/Gazi Çocuğu olduğuna dair belge, Sağlık Kurulu Raporu) 28 EKİM 2018 tarihine kadar Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne gelmiş olması gerekmektedir. 

Özel durum belgesinde, başvuru yapan öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık Numarasının belirtilmiş olması gerekmektedir. 

  ÖZEL DURUMU OLAN ÖĞRENCİLER İSTENEN BELGELER
1 Şehit bekar ise kardeşi 
Şehit evli ise çocuğu 
Gazi bekar ise kendisi, evli ise çocukları		 İlgili kurumdan alınacak belge (SGK, Genel Kurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı v.b.)
2 Sağlık Kurulu Raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler (Sağlık Kurulu Raporu, başvuru yapan öğrenciye ait olmalıdır. %40'ın altındaki raporlar özel durum kapsamında değildir.) Sağlık Kurulu Raporu ("Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" gereğince alınacak Sağlık Kurulu Raporu)
3 Anne ve babası vefat etmiş olanlar T.C. İçişleri Bakanlığı MERNİS sisteminden teyit edilmektedir.
4 Lise ve dengi öğrenimlerini T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında / sevgi evlerinde barınarak tamamlayanlar, 5395 Sayılı Kanuna göre koruma altına alınan öğrenciler T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından teyit edilmektedir, belge göndermenize gerek yoktur.
5 Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar Darüşşafaka Lisesi' nden teyit edilmektedir belge göndermenize gerek yoktur.
6 “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre “Milli Sporcu Belgesi” almış (amatör milli) yüksek öğretim öğrencilerinden Spor Genel Müdürlüğü tarafından milliliği teyit edilen öğrenciler (Doping yaptığı ilgili Kurum tarafından bildirilenler hariç) Milli futbolcular Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, diğer Milli sporcular Spor Genel Müdürlüğü'nden Kurumumuzca teyit edilmektedir. Belge gönderilmesine gerek yoktur.
7 2018-2019 öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil alanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrenciler ÖSYM den teyit edilmektedir.
 
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X