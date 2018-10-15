KYK yani Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine verilen burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Özellikler 2018 - 2019 eğitim öğretim döneminde üniversiteye yeni başlayan öğrenciler tarafından KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihi sık sık araştırılıyordu. Başvurularını tamamlayan öğrenciler yapılan değerlendirmenin ardından ya karşılıksız burs ya da öğrenim kredisi alma hakkı kazanabilecekler. İşte KYK burs ve kredi başvurularına dair detaylar...

KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURUSU 2018

KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoglu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları E-devlet üzerinden 21 Ekim 2018 saat 23.59'a kadar alınacak. İşte Bakan Kasapoğlu'nun o açıklaması:

— Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) October 15, 2018

BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

BURS/KREDİ BAŞVURULARI AYRI AYRI MI YAPILMAKTADIR?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.

HEM BURS HEM DE KREDİ AYNI ANDA ALINABİLİR Mİ?

Kurumumuz tarafından burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir.

YÜKSEK ÖĞRENİM GÖREN 15 YAŞ ALTI ÖĞRENCİLERİN BURS/ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURUSU

Yüksek öğrenim kurumlarında eğitim alan 15 yaş altı öğrencilerin burs ve öğrenim kredisi alırken dikkat etmeleri gereken hususlar şöyle:

Başvuruda belirtilmiş olan öğrenim bilgileri Yükseköğretim Kurulu YÖKSİS sisteminden kontrol edilecektir. YÖKSİS'te kaydı bulunmayan öğrencilerin başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

İnteraktif başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyiniz.

Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan; burs / kredi almanızı engeller.

Bekar öğrenciler anne ve/veya babasına (evli öğrenciler ise kendilerine ve/veya eşlerine) ait aylık net gelirini tam ve doğru olarak yazmalıdır.

YÜKSEK ÖĞRENİM GÖREN 15 YAŞ ALTI ÖĞRENCİLERİN BURS/ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilere ait bilgiler www.kyk.gsb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir. Ayrıca adrese herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Kurumumuz tarafından yapılacak bilgilendirmeler e-posta ve SMS üzerinden olacağından e posta ve cep telefonu numaralarının doğru, aktif ve güncel olması gerekmektedir.

Başvuru bitim tarihine kadar başvuru bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.

Bir öğrenci aynı anda hem burs hem kredi alamaz.

Başvuru sonuçları açıklandıktan sonra 15 yaş altı öğrencilerin velisiyle birlikte KYK İl Müdrülüğü/Yurt Müdürlüğü'ne giderek taahhütname onayı yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrencilere (öncelikleri olsa dahi) ödeme yapılmaz.

ÖZEL DURUMU OLAN ÖĞRENCİLER 28 EKİM 2018 tarihine kadar Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne gelmiş olması gerekmektedir.



Özel durum belgesinde, başvuru yapan öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık Numarasının belirtilmiş olması gerekmektedir.



ÖZEL DURUMU OLAN ÖĞRENCİLER İSTENEN BELGELER 1 Şehit bekar ise kardeşi

Şehit evli ise çocuğu

Gazi bekar ise kendisi, evli ise çocukları İlgili kurumdan alınacak belge (SGK, Genel Kurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı v.b.) 2 Sağlık Kurulu Raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler (Sağlık Kurulu Raporu, başvuru yapan öğrenciye ait olmalıdır. %40'ın altındaki raporlar özel durum kapsamında değildir.) Sağlık Kurulu Raporu ("Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" gereğince alınacak Sağlık Kurulu Raporu) 3 Anne ve babası vefat etmiş olanlar T.C. İçişleri Bakanlığı MERNİS sisteminden teyit edilmektedir. 4 Lise ve dengi öğrenimlerini T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında / sevgi evlerinde barınarak tamamlayanlar, 5395 Sayılı Kanuna göre koruma altına alınan öğrenciler T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından teyit edilmektedir, belge göndermenize gerek yoktur. 5 Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar Darüşşafaka Lisesi' nden teyit edilmektedir belge göndermenize gerek yoktur. 6 “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre “Milli Sporcu Belgesi” almış (amatör milli) yüksek öğretim öğrencilerinden Spor Genel Müdürlüğü tarafından milliliği teyit edilen öğrenciler (Doping yaptığı ilgili Kurum tarafından bildirilenler hariç) Milli futbolcular Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, diğer Milli sporcular Spor Genel Müdürlüğü'nden Kurumumuzca teyit edilmektedir. Belge gönderilmesine gerek yoktur. 7 2018-2019 öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil alanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrenciler ÖSYM den teyit edilmektedir. Başvuru yapan ve özel duruma sahip öğrencilerin özel durumuna ait belge asıllarının (Şehit Kardeşi/Çocuğu olduğuna dair belge, Gazi/Gazi Çocuğu olduğuna dair belge, Sağlık Kurulu Raporu)tarihine kadar Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne gelmiş olması gerekmektedir.Özel durum belgesinde, başvuru yapan öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık Numarasının belirtilmiş olması gerekmektedir.

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