Haberler Gündem KYK burs ödeme tarihleri 2023-2024: KYK burs/kredi ödemeleri ne zaman hesaba yatacak? 3 aylık toplu ödemeler verildi mi?

KYK burs ödeme takvimi 2023-2024 KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK burs ödeme tarihlerine çevrildi. Öğrenim süresi boyunca yapılan burs ödemeleri, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılmaktadır. Burs sonuçlarına göre KYK bursunu almaya hak kazanan öğrenciler 3 aylık toplu ödemelerin yapılacağı tarih için, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. İşte 2023-2024 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ödeme takvimi... Habertürk Giriş: 25.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 25.11.2023 - 09:48 facebook

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını açıkladı. KYK burs ve kredi miktarlarının açıklanmasının ardından, burs ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl burs almaya hak kazanan öğrencilere üç aylık burs-kredi ödemeleri 29 Aralık itibarıyla hesaplara yatırılmıştı. Peki, "KYK burs/kredi ne zaman yatacak? 3 aylık toplu ödeme yattı mı?" İşte KYK burs ödeme tarihleri...

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İLK KYK BURS ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK? 2023-2024 yılı ilk KYK burs ve öğrenim kredilerinin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sene üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına 29 Aralık itibarıyla yatırılmaya başlamıştı. Bu sene de benzer tarihlerde ödeme yapılması beklenirken; konuya dair açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.