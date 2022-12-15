Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurumu'ndan gelecek son dakika açıklamaları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Yapılan son Kabine Toplantısı'nda KYK burs ücretlerine zam yapıldığı açıklandı. 2022 - 2023 GSB KYK burs sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili merak edilen sorular ve yanıtlarını haberimizde derledik. İşte "KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı...