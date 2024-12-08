Yeni eğitim döneminde üniversite öğrencilerini sevindirecek haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. KYK burs ve kredi ücretleri, Ocak 2025 itibarıyla zamlı şekilde ödenmeye başlanacak. Mevcutta 2 bin TL olan burs ve krediler, yeni yıl itibarıyla artış gösterecek. Öğrencilere maddi destek sağlamak amacıyla her yıl yenilenen bu miktarlar, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki gençler için farklı oranlarda düzenlendi. Zamlı KYK desteklerinin ne kadar olacağı ise yapılan son açıklama ile netlik kazandı. İşte zamlı KYK burs ve kredi ücretleri...