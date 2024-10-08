KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları, 13 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden alınacak.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek.

Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ