Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak 2021?

KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu öğrenciler tarafından sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor. Üniversiteye geçişte Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)'dan burs kazanmaya hak kazananlar okulların kapanmasının ardından burs almaya devam edip etmeyeceklerini merak ediyor.

KYK KREDİ VE BURSU YAZ TATİLİNDE VERİLİYOR MU?

KYK’dan burs veya kredi alan öğrenciler mezun olana kadar burs ve kredi almaya devam ederler. Ancak mezun olan öğrenciler 3 aylık yaz tatili süresince burs ya da kredi imkanından yararlanamaz. Konu hakkında KYK tarafından geçmiş yıllarda yapılan açıklama şöyle;

Kurumumuz tarafından yapılan kredi ödemeleri, öğrencilerin normal öğrenim sürelerince yapılmaktadır. 2016-2017 öğretim yılı itibariyle normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerimizin kredi ödemesi Haziran ayı itibariyle sona erecektir.

KYK BURSU 2021 YILINDA NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Aralık günü yapmış olduğu açıklamasında "Bugün üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2021 yılında öğrencilerimize kredi ve burs miktarını belirledik. 2021 yılında lisansta 650 lira, yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise 1950 liraya çıkarmış oluyoruz." dedi.