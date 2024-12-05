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        Haberler Bilgi Gündem KYK kredi ve burs Aralık ayı ödemeleri ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak?

        KYK kredi ve burs Aralık ayı ödemeleri ne zaman hesaba yatacak?

        KYK kredi veya burs almaya hak kazanan öğrenciler, Ekim ve Kasım ayı ödemelerini toplu olarak aldı. Şimdi Aralık ayı ödemeleri için bekleyiş başladı. Peki, Aralık ayında KYK kredi ve burs ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 12:51 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:51
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        KYK tarafından kredi veya burs alan milyonlarca öğrenci, Kasım ayında toplu ödeme aldı. Şimdi ise Aralık ayı için araştırmalara başlandı. Ziraat Bankası üzerinden yatırılan bursun miktarı, 2025 yılında güncellenecek. Peki, KYK burs kredi Aralık ayı ödemeleri ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...

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        KYK BURS KREDİ ARALIK AYI NE ZAMAN HESABA YATACAK?

        Öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılıyor.

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        2024 KYK KREDİ BURS NE KADAR?

        Burs ve kredi miktarı lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödeniyor. 2025 yılında ödenecek miktarlar henüz belli olmadı.

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