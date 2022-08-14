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KYK kredi ve burs ücretleri 2022 | KYK kredi ve bursu ne kadar oldu, zam geldi mi?

YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken, üniversite kayıtları için geri sayım başladı. KYK kredi ve burs ücretlerini araştırmaya başlayan üniversite adayları "KYK kredi ve bursu ne kadar oldu, zam geldi mi?" sorularına yanıt aradı. Geçtiğimiz yıl kredi ücretleri lisansta 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti. İşte KYK kredi ve burs ücretleri...

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  • KYK kredi ve burs ücretleri 2022 | KYK kredi ve bursu ne kadar oldu ve zam geldi mi?

    YKS tercih sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kalırken, KYK kredi ve burs ücretleri gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu, Yükseköğretimde eğitim gören öğrencileri desteklemek için burs ve kredi hizmeti vermektedir. Peki KYK kredi ve bursu ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • KYK kredi ve burs ücretleri 2022 | KYK kredi ve bursu ne kadar oldu ve zam geldi mi?

    KYK KREDİ VE BURSU NE KADAR?

    KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.

    Geçtiğimiz yıl yani 2021'de lisansta 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.
  • KYK kredi ve burs ücretleri 2022 | KYK kredi ve bursu ne kadar oldu ve zam geldi mi?

    KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Ön lisans öğrencileri,

    Lisans öğrencileri,

    Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

    ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

    Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

    Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

    İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
  • KYK kredi ve burs ücretleri 2022 | KYK kredi ve bursu ne kadar oldu ve zam geldi mi?

    BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2022-2023 eğitim dönemi için kredi ve burs başvurularının, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ekim ayında yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin tarih belli olunca haberimizde yer vereceğiz.
  • KYK kredi ve burs ücretleri 2022 | KYK kredi ve bursu ne kadar oldu ve zam geldi mi?

    YILLARA GÖRE KYK KREDİ ÜCRETLERİ

    2002 - 45

    2003 - 65

    2004 - 90

    2005 - 110

    2006 - 130

    2007 - 150

    2008 - 160

    2009 - 180

    2010 - 200

    2011 - 240

    2012 - 260

    2013 - 280

    2014 - 300

    2015 - 330

    2016 - 400

    2017 - 425

    2018 - 470

    2019 - 500

    2020 - 550

    2021 - 650

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