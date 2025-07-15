KYK 2025-2026 dönemi yurt başvuruları gündemdeki yerini aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yükseköğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak üzere her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt başvurularını kabul edecek. ÖSYM tarafından 22 Temmuz’da açıklanacak YKS sonuçlarının ardından başlayacak olan başvuru süreciyle ilgili tarih ve koşullar, binlerce öğrencinin merakla beklediği bilgiler arasında yer alıyor. İşte güncel bilgiler...