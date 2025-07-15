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        Haberler Bilgi Gündem KYK yurt 2025-2026 başvuru takvimi belli oldu mu, başvurular ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuru tarihi

        KYK yurt başvuru takvimi belli oldu mu, başvurular ne zaman başlayacak?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kala, üniversite adaylarının bir diğer gündem maddesi KYK yurt başvuruları oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan yurt imkanlarından faydalanmak isteyen öğrenciler, 2025-2026 eğitim dönemine ait başvuru tarihlerini merakla bekliyor. ÖSYM'nin 22 Temmuz'da yayımlayacağı YKS sonuçlarının ardından başlayacak KYK yurt başvuru süreciyle ilgili detaylar, öğrenci ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 19:28 Güncelleme: 15.07.2025 - 19:28
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        KYK 2025-2026 dönemi yurt başvuruları gündemdeki yerini aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yükseköğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak üzere her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt başvurularını kabul edecek. ÖSYM tarafından 22 Temmuz’da açıklanacak YKS sonuçlarının ardından başlayacak olan başvuru süreciyle ilgili tarih ve koşullar, binlerce öğrencinin merakla beklediği bilgiler arasında yer alıyor. İşte güncel bilgiler...

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        KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

        KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

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        KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KYK yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

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        Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıt ücretini ödemesi gerekir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

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