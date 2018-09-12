KYK yurt başvuruları sona erdi. Üniversite adayları KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanması bekliyor. Yüz binlerce gence ev sahipliği yapan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu , 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını e-devlet üzerinden alındı. Peki KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK'den yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt başvuruları, 3 Eylül Pazartesi alınmaya başlandı. "e-Devlet" üzerinden yapılacak başvurular, 10 Eylül Pazartesi saat 23.59'da sona erdi. Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye "yurtkur.gsb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Öte yandan, öğrencilerin yaşadığı sorunlara anında çözüm bulmak için KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince 7/24 öğrencilerin hizmetinde olacak. Öğrenciler, "4441961" numaralı Kurumsal İletişim Merkezi'nden veya Kurumun resmi Twitter hesabı "KYK_DESTEK" üzerinden de yardım talebinde bulunabilecek.

KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz belli değil...

— KYK (@GSB_KYK) September 11, 2018

KYK'DA HİÇ BİR ÖĞRENCİ AÇIKTA KALMAYACAK

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Isparta İl Müdürlüğü her geçen gün arttırdığı kapasite ve hizmet kalitesi ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor. Tatil döneminde tamamlanan çalışmalar sonucu, bu yıl Isparta’daki üniversitelere kayıt yaptıran hiçbir öğrencinin açıkta kalmayacağı belirtildi.

KYK Isparta İl Müdürlüğü bünyesine yeni kattığı 4 yurt binası ile kapasitesini 15 bin 824’e çıkardı. Isparta KYK’nın, bu yıl Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) tercih ederek kente gelen yaklaşık 12 bin öğrencinin tamamını barındırabilecek kapasitede olduğu iletilirken, hiçbir öğrencinin açıkta kalmayacağı aktarıldı.

Kurt: “Öğrencilerimizin tamamını bünyemizde barındırmaya talibiz”

KYK Isparta İl Müdürü Cumhur Ziya Kurt, yaptıkları çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kredi ve Yurtlar Kurumu olarak hizmet kalitemizi her geçen gün arttırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmet kalitemizin yanı sıra yeni yurtlar açarak kapasitemizi arttırıyoruz. Bu yıl Süleyman Demirel ve Isparta Uygulamaları Bilimler üniversitelerimizi yaklaşık 12 bin öğrencimiz tercih etti. Biz de öğrencilerimizin tamamını bünyemizde barındırmaya talibiz. Tek bir öğrencimiz bile açıkta kalmayacak” İfadesinde bulundu.

KYK YURTLARI 5 YILDIZLI OTELİ ARATMIYOR

Adıyaman'da Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda sunulan hizmetler 5 yıldızlı otelleri aratmıyor.

Adıyaman KYK’ya bağlı yurtlarda kalan binlerce öğrenci, yurtlardan memnun kaldıklarını ve yurtların oldukça konforlu olduklarını belirtti.

Engelli öğrencilere yönelik tasarlanan özel odalar, odalarda mevcut olan banyo, lavabo, çalışma masaları, kıyafet dolapları, sınırsız internet yer alırken yurt binaları içerisinde de spor salonları, açık büfeler, yemekhane, çamaşırhane, kantin, çalışma salonları ve dinlenme salonları bulunuyor.

Öğrencilerin oldukça yüksek konforda barındıklarını vurgulayan Adıyaman Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sami Köroğlu, “ Adıyaman il müdürlüğümüze bağlı 3 merkezimizde yurtlar mevcut. Kahta ilçemizde, Besni ilçemizde ve Adıyaman merkez de ise 2 kız, 2 erkek olmak üzere toplam 6 yurt müdürlüğümüz mevcuttur. Bu yaz döneminde yeni açmış olduğumuz yurt müdürlüğümüzle beraber toplam yurt kapasitemiz 6 bin 472’e çıkmış olup, mevcut yurtta kalmak isteyen bütün öğrencilerimizi şuanda barındırabilecek kapasitedeyiz. Yurtlarımız halk arasında yarı özel olarak denilen ama kurum olarak da bizim standardı yüksek yurt dediğimiz yurtlardan meydana gelmektedir. Odalarımız 3 kişilik ve 4 kişilik kapasitelerden oluşmakta olup 4 kişilik kapasiteye sahip odalarımızda bütün unsurlar bir birinden bağımsız. Yatma yerleri, çalışma alanları, banyo, lavabolar tamamen odaların içerisinde ama bir birinden bağımsız şekilde dizayn edilmiştir. Konforumuz en üst seviyededir. Öğrencilerimize oda ortamında 24 saat internet hizmeti sunulmaktadır. Yine aynı şekilde bazalı yatak sistemimiz , öbür taraftan buz dolaplarımız mevcuttur. Blok bazında da öğrencilerimiz çamaşırlarını yıkayıp aynı alan içerisinde kuruttuktan sonra bu anlamdaki ihtiyaçlarını bu şekilde gidermektedirler” dedi.

Yurtların bütün öğrencilerin taleplerini karşılaya bilecek seviyede olduğunu da vurgulayan Köroğlu, “Geçen sene ilk yerleştirmelerde karşılama olanağımız hem kızlarda hem de erkeklerde yüzde 100’dü, bu sene de her ne kadar üniversite öğrenci sayısında bir nebze artış olsa da şuanda Adıyaman İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarımız bütün öğrencilerin taleplerini karşılaya bilecek yeterliliğe sahiptir. Yani hiçbir öğrencimiz şu aşamada dışarıda kalmayacaktır. Yurtta kalma kriterlerini sahip olup yurt başvurularını gerçekleştiren bütün öğrencilerimiz şu aşamada yurtlara yerleşebilecek bir pozisyona sahiptir. Adıyaman merkezde 4 tane yurt müdürlüğümüz var. İki tane kız müdürlüğümüzün toplam kapasitesi 3 bin 838, iki tanede erkek yurt müdürlüğümüz var, bunların kapasiteleri de 2 bin 572 olmak üzere toplam 6 bin 416 kapasitemiz mevcut” diye konuştu.

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