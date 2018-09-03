KYK yurt başvuruları, üniversite kayıtlarının alınmasıyla birlikte 3 Eylül 2018 itibariyle başladı. KYK yurtlarına başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Öğrencilerin KYK yurtlarına başvuru yapabilmeleri için üniversite kayıtlarını tamamlamış olmaları gerekiyor. KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki belli başlı KYK yurtları...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını başlattı. Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KYK yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye, kurumun resmi internet adresi, "yurtkur.gsb.gov.tr"den ulaşabilecek. Öğrenciler, "444 1961" numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da kurumun resmi Twitter hesabı, "KYK_DESTEK" üzerinden yardım talebinde bulunabilecek.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, kayıtlarının YÖK sistemine geçmesinin hemen ardından, KYK başvurularını yapabilecekler.

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Öğrencilerin öğrenim bilgileri, YÖK’ün bilgi sistemi üzerinden alınacağı ve hatalı öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacağı için öğrencilerin e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerinin doğru olup olmadığını kontrol etmesi önem taşıyor.

Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrenciler, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirebilecek, bilgilerinde yanlışlık olmayan öğrenciler ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek. KYK başvuruları ise e-Devlet üzerinden yapılacak.

E - DEVLET GİRİŞİ

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi alması veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor.

ANKARA KYK YURTLARI

Zübeyde Hanım Yurdu(Ankara)

Cebeci Kız Yurdu

Mehmet Akif Yurdu(Ankara)

Güvenlik Yurdu

Şereflikoçhisar Yurdu

Başkent Yurdu

Gölbaşı Kız Öğrenci Yurdu

Fatma Hanım Öğrenci Yurdu

Yenişehir Yurdu

Nenehatun Yurdu

Çubuk Ulubey Öğrenci Yurdu

Dikimevi Yurdu

Atatürk Yurdu(Ankara)

Hacı Ömer Sabancı Yurdu(Ankara)

Şerife Bacı Yurdu

Cebeci Erkek Yurdu

Seyran Yurdu

Bağlıca Öğrenci Yurdu

Kalecik Yurdu

Gazi Yurdu

Eymir Erkek Öğrenci Yurdu

Mahmut Nedim Zapçı Yurdu(Ank)

Beştepe Yurdu

Yunus Emre Yurdu

Kocatepe Yurdu

Polatlı Yurdu

Halide Edip Adıvar Yurdu

Tahsin Banguoğlu Yurdu

İSTANBUL KYK YURTLARI

Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu

Abdi İpekçi Erkek Öğrenci Yurdu

Akkadın Hacı Mustafa Tarman Kız Öğrenci Yurdu

Altunizade Erkek Öğrenci Yurdu

Anadolu Hisarı Kız Öğrenci Yurdu

Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu

Avcılar Erkek Öğrenci Yurdu

Avcılar Kız Öğrenci yurdu

Avcılar Merkez Kız Öğrenci Yurdu

Bahçeköy Karma Öğrenci Yurdu

Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu

Fatih Kız Öğrenci Yurdu

Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu

Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu

Hüdavendigar Kız Öğrenci Yurdu

Kadırga Erkek Öğrenci Yurdu

Niğde Kız Öğrenci Yurdu

Seyrantepe Kız Öğrenci Yurdu

Vali Muammer Güler Kız Öğrenci Yurdu

Vezneciler Kız Öğrenci Yurdu

Çağlayan Erkek Öğrenci Yurdu

Çemberlitaş Kız Öğrenci Yurdu

Şişli Erkek Öğrenci Yurdu

İZMİR KYK YURTLARI

Hoca Ahmet Yesevi Yurdu(İzmir)

Bornova Öğrenci Yurdu

İzmir Gaziemir Öğrenci Yurdu

Buca Kız Yurdu

İzmir Kız Öğrenci Yurdu

Cihannüma Öğrenci Yurdu

Ege Öğrenci Yurdu

İzmir Barbaros Öğrenci Yurdu

Çakabey Öğrenci Yurdu

Urla Latife Hanım Öğrenci Yurdu

Hacı Ahmet Tatari Yurdu

Çiğli Öğrenci Yurdu

Atatürk(İnciraltı) Yurdu

Urla Yurdu

Zübeyde Hanım Öğrenci Yurdu

Çeşme Yurdu

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