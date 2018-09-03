KYK yurt başvuruları, üniversite kayıtlarının alınmasıyla birlikte 3 Eylül 2018 itibariyle başladı. KYK yurtlarına başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Öğrencilerin KYK yurtlarına başvuru yapabilmeleri için üniversite kayıtlarını tamamlamış olmaları gerekiyor. KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki belli başlı KYK yurtları...
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını başlattı. Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KYK yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye, kurumun resmi internet adresi, "yurtkur.gsb.gov.tr"den ulaşabilecek. Öğrenciler, "444 1961" numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da kurumun resmi Twitter hesabı, "KYK_DESTEK" üzerinden yardım talebinde bulunabilecek.
KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, kayıtlarının YÖK sistemine geçmesinin hemen ardından, KYK başvurularını yapabilecekler.
KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN
Öğrencilerin öğrenim bilgileri, YÖK’ün bilgi sistemi üzerinden alınacağı ve hatalı öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacağı için öğrencilerin e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerinin doğru olup olmadığını kontrol etmesi önem taşıyor.
Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrenciler, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirebilecek, bilgilerinde yanlışlık olmayan öğrenciler ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek. KYK başvuruları ise e-Devlet üzerinden yapılacak.
E - DEVLET GİRİŞİ
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi alması veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor.
ANKARA KYK YURTLARI
Zübeyde Hanım Yurdu(Ankara)
Cebeci Kız Yurdu
Mehmet Akif Yurdu(Ankara)
Güvenlik Yurdu
Şereflikoçhisar Yurdu
Başkent Yurdu
Gölbaşı Kız Öğrenci Yurdu
Fatma Hanım Öğrenci Yurdu
Yenişehir Yurdu
Nenehatun Yurdu
Çubuk Ulubey Öğrenci Yurdu
Dikimevi Yurdu
Atatürk Yurdu(Ankara)
Hacı Ömer Sabancı Yurdu(Ankara)
Şerife Bacı Yurdu
Cebeci Erkek Yurdu
Seyran Yurdu
Bağlıca Öğrenci Yurdu
Kalecik Yurdu
Gazi Yurdu
Eymir Erkek Öğrenci Yurdu
Mahmut Nedim Zapçı Yurdu(Ank)
Beştepe Yurdu
Yunus Emre Yurdu
Kocatepe Yurdu
Polatlı Yurdu
Halide Edip Adıvar Yurdu
Tahsin Banguoğlu Yurdu
İSTANBUL KYK YURTLARI
Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu
Abdi İpekçi Erkek Öğrenci Yurdu
Akkadın Hacı Mustafa Tarman Kız Öğrenci Yurdu
Altunizade Erkek Öğrenci Yurdu
Anadolu Hisarı Kız Öğrenci Yurdu
Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu
Avcılar Erkek Öğrenci Yurdu
Avcılar Kız Öğrenci yurdu
Avcılar Merkez Kız Öğrenci Yurdu
Bahçeköy Karma Öğrenci Yurdu
Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu
Fatih Kız Öğrenci Yurdu
Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu
Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu
Hüdavendigar Kız Öğrenci Yurdu
Kadırga Erkek Öğrenci Yurdu
Niğde Kız Öğrenci Yurdu
Seyrantepe Kız Öğrenci Yurdu
Vali Muammer Güler Kız Öğrenci Yurdu
Vezneciler Kız Öğrenci Yurdu
Çağlayan Erkek Öğrenci Yurdu
Çemberlitaş Kız Öğrenci Yurdu
Şişli Erkek Öğrenci Yurdu
İZMİR KYK YURTLARI
Hoca Ahmet Yesevi Yurdu(İzmir) GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Bornova Öğrenci Yurdu
İzmir Gaziemir Öğrenci Yurdu
Buca Kız Yurdu
İzmir Kız Öğrenci Yurdu
Cihannüma Öğrenci Yurdu
Ege Öğrenci Yurdu
İzmir Barbaros Öğrenci Yurdu
Çakabey Öğrenci Yurdu
Urla Latife Hanım Öğrenci Yurdu
Hacı Ahmet Tatari Yurdu
Çiğli Öğrenci Yurdu
Atatürk(İnciraltı) Yurdu
Urla Yurdu
Zübeyde Hanım Öğrenci Yurdu
Çeşme Yurdu