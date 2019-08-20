YKS tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından öğrenciler, üniversite kazandıkları illerdeki devlet yurtlarında kalmak için KYK yurt başvurularının başlayacağı tarihi araştırmaya başladılar. Dün yapılan açıklamayla KYK yurt başvuruları başladı. Peki KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? İşte KYK yurt başvuru işlemi...

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Bu yüzden, e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi alması veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor.

- “e-Hizmetler” bağlantısına tıkladıktan sonra gelen listede “Gençlik ve Spor Bakanlığı” altında bulunan “Yurt Başvurusu” bağlantısına tıklayarak veya

- “SİTE İÇİ ARAMA” kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki “Yurt Başvurusu” bağlantısına tıklayarak ya da,

- Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/kyk-yurt-başvurusu yazarak ulaşabilirsiniz.

KİMLER YURT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

- Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

- ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

- Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

- Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

- Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.