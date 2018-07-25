Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK) tarafından yurt başvuruları alınacak. 2018 YKS'ye katılan öğrenciler, yurt başvurularının başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2018 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuru tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2018

Üniversite hayali kurarak sınava giren ve sınav sonuçlarına göre üniversiteye yerleşecek olan öğrenciler için KYK yurt başvuruları alınacak. Kazandığı üniversiteye yakın bir KYK yurtlarında barınmak isteyen üniversite adayları, KYK yurt başvurularının tarihini merak ediyor. Fakat KYK yurt başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan KYK yurt başvurularının tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklar.

Değerlendirme sonuçları; KYK'nın internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

Kurum Yurtlarında Barınmak İçin Belirlenen Tarihlerde Müracaat Eden Öğrencilerden Yurda Kesin Kayıtta İstenen Belgeler

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)

Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Sosyal Güvenlik Kurumu veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan alınacak belge)

% 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor)

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belge)

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

Anne ve/veya babası Gençlik ve Spor Bakanlığı (Merkez Teşkilatı) ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda çalışanlar veya Kurumdan emekli olanlar (Kurumdan alacakları onaylı belge)

Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

Gönüllü ve geçici köy korucusu olarak çalışan, çalışırken vefat edenlerin, emekli ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları (İlgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge)

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor)

4. Yükseköğrenim programına kayıt olduğunu gösterir belge

5. 18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Veli/Vasi İzin Belgesi

6. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.

KYK YURT İŞLEMLERİ E-DEVLET'TE

Milyonlarca öğrenciye burs/kredi hizmeti sunan, binlerce gence bünyesindeki yurtlarda ev sahipliği yapan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu; gençlere daha kolay ve hızlı hizmet sunmak amacıyla yurt ve burs/kredi ile ilgili başvuru, onay ve iptal işlemlerini e-Devlet’e taşıdı.



Gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet kalitesini her geçen gün artıran KYK, başvuru döneminde yurt ve burs/kredi başvurularını e-Devlet üzerinden almakla birlikte yıl içerisinde de burs/kredi nakil, iptal ve erteleme işlemlerini dilekçe gerekmeksizin online olarak almaya devam ediyor.



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